Начинающий фрилансер. У меня почти нет опыта, но я готова стараться и учиться.
Мои услуги:
- Работаю в инстаграмме контент-мейкером профиля, составляю индивидуальный стиль ленты и шапки профиля, могу помочь с организацией домашней фотосъемки. Веду контент план. Всё это поможет вам повысить продажи (коммерческие профили) или набрать больше подписчиков (блогеры) Первые 2 недели готова работать бесплатно за отзыв.
- Менеджер блогера. Полностью беру на себя заботы о рекламе в вашем профиле и продвижение вас у других блогеров. Разгребаю директ, помогаю с написанием постов и составлением контент плана. Благодаря этому у вас появится больше свободного времени, а самое главное увеличится охват и прирост подписчиков. Первые 2 недели готова работать бесплатно за отзыв.
- Дизайнер: оформляю чек-листы и гайды в индивидуальном стиле заказчика, сама рисую хайлайты для инстаграм, оформляю инстастори и посты.
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