maria-xai

Мария maria-xai

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Начинающий фрилансер. У меня почти нет опыта, но я готова стараться и учиться.

Мои услуги:

  • Работаю в инстаграмме контент-мейкером профиля, составляю индивидуальный стиль ленты и шапки профиля, могу помочь с организацией домашней фотосъемки. Веду контент план. Всё это поможет вам повысить продажи (коммерческие профили) или набрать больше подписчиков (блогеры) Первые 2 недели готова работать бесплатно за отзыв.
  • Менеджер блогера. Полностью беру на себя заботы о рекламе в вашем профиле и продвижение вас у других блогеров. Разгребаю директ, помогаю с написанием постов и составлением контент плана. Благодаря этому у вас появится больше свободного времени, а самое главное увеличится охват и прирост подписчиков. Первые 2 недели готова работать бесплатно за отзыв.
  • Дизайнер: оформляю чек-листы и гайды в индивидуальном стиле заказчика, сама рисую хайлайты для инстаграм, оформляю инстастори и посты.