maria1204

Мария Ким maria1204

 
33 годаКазахстан/Астана
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
baykonurr
Павел 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
25 отзывов
$20
10 баллов
6 лет назад
Размещение товаров на сайте. Разбивка товаров по категориям
Все отлично. Работаем дальше.
Павел выполняет работу в срок, рекомендую. Сотрудничаем теперь и по другим заданиям!
Ответный отзыв
dependable
Виталий 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$33
10 баллов
6 лет назад
Интеграция Платежной Системы Payonline на сайт Opencart
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Работа была сделана быстро. Всем рекомендую.
Ответный отзыв