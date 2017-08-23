на сайте http://launch-asia.kz/ необходимо вместо "рекомендуемые" вывести каталог.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Настроить интернет коммерцию гугл на сайт на платформе opencart. по ftp файлуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $9
Необходимо создать буклет: От нас: - Фото товаров - Дизайн и картинки, которые должны присутствовать - Формат.Дизайн продукции10 заявокЗакрыт6 лет назад
Обзвонить базу клиентов и запросить фото оборудования, которое было куплено у нас. В день будем высылать по 20-30 контактов. Предлагаем оплату по факту- клиент скинул фото- за 1 фото- 100 рублей. Если у вас есть ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
- Необходимо написать Креативный Текст Для Аудиоролика на Радио. - Временной лимит 20-30 секунд - Добавить Тект+ Музыка - Добавить пропевку бренда или составить запоминающийся слоган/речевку. - Постараться в кратчайшее время рассказать покупателю что у нас есть все от ...Продающие тексты10 заявокЗакрыт6 лет назад
Выгрузка товаров с сайта на платформе OpencartВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Техническое Задание: - Cегментировать базу подписчиков при помощи поведенческих техник и истории взаимодействия с сервисом; -Создавать интересный, креативный, полезный и продающий контент для целевой аудитории сервиса (B2C, B2B) с распространением через регулярные email-рассылки; - Внедрять поведенческие цепочки email-рассылок; Используем ...Управление продажами3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сформировать на сайте фид поставщиков. YML, XML или CSV Сайт http://masterok.kz/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно проработать с каталогом сайта masterok.kz и добавить верные уникальные мета-теги, нужно для настройки расширенного сниппета google.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $85
Нужен креативный текст аудиоролика для радио 20-30 секунд, текст + музыка или пропевка некоторых слов брендов итд.Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Настроить расширенный сниппет в google на сайт masterok.kzПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задача состоит в следующем, используя сторонние сервисы, или же доработки настроить сбор контактов, а именно почты. Всплывающее окно должно появляться на всех страницах сайта, расположение на странице значения не имеет. Далее прописать сценарий, откуда и через какой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно разместить товары на сайт на платформе Opencart. Приблизительно около 40 товаров.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Основные функции: - Проставление цен на сайте - Разбивка по категориям - СортировкаНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задания: 1) залить и установить движок на хостинг 2) добавить валюты 3) сделать настройки (отключить автообновление валют, назначить валюту по-умолчанию, прописать телефоны, почты мета-данные) 4) установить и настроить необходимые модули 5) установить и настроить шаблон (отрисовка всех баннеров, установка их) 6) ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо интегрировать платежную систему Payonline с сайтом на платформе Opencart- [url=http://masterok.kz/]http://masterok.kz/[/url]. [list][*]Интеграция производится посредством API, на уровне кода;[*]Инструкции по установке и тех. справочник предоставляется.[*]Валюта системы : тенге.[*]Кнопка “оплатить сейчас”- должны быть на каждой странице сайта. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад