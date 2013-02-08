Переводчик с итальянского языка.
Дипломированный переводчик итальянского языка предлагает грамотный и качественный перевод в области:
УСТНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Перевод на переговорах, деловых встречах, выставках, презентациях, конференциях;
Перевод при монтаже оборудования, пуско-наладочных работ, наладка оборудования;
Перевод телефонных переговорах, телеконференций;
Сопровождение представителей частных компаний и официальных делегаций;
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД
Тематики перевода
Технический перевод;
Экономический перевод;
Юридический перевод;
Медицинский перевод;
Финансовый перевод;
Перевод личных документов;
Условия оплаты: предоплата 50% от общей стоимости работы. Оставшаяся сумма выплачивается в день сдачи перевода.
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