Переводчик с итальянского языка.

Дипломированный переводчик итальянского языка предлагает грамотный и качественный перевод в области:

УСТНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Перевод на переговорах, деловых встречах, выставках, презентациях, конференциях;

Перевод при монтаже оборудования, пуско-наладочных работ, наладка оборудования;

Перевод телефонных переговорах, телеконференций;

Сопровождение представителей частных компаний и официальных делегаций;

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД

Тематики перевода

Технический перевод;

Экономический перевод;

Юридический перевод;

Медицинский перевод;

Финансовый перевод;

Перевод личных документов;

Условия оплаты: предоплата 50% от общей стоимости работы. Оставшаяся сумма выплачивается в день сдачи перевода.