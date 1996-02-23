Специалист в сфере рекламы и PR
Иванова Мария
дата рождения: 23.02.1996
Образование: СПБГЭУ факультет рекламы и связей с общественностью.
6 лет обучения в школе инфостанныйх языков
Практика: г. Страсбург 01.03.2014-09.05.2014. ( Стратегии построения международной карьеры).
Профессиональные навыки и знания: навыки эффективной коммуникации, проффесиональные знания в сфере PR
Языки: английский язык- свободное владение.
Прочее:Структурированность и самоорганизованность
Нацеленность на результат
Грамотная устная и письменная речь
Коммуникабельность.
Действие аккаунта приостановлено!
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $5от 5 часов
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга