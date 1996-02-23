maria333iva

Мария maria333iva

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Специалист в сфере рекламы и PR

Иванова Мария

дата рождения: 23.02.1996

Образование: СПБГЭУ факультет рекламы и связей с общественностью.

6 лет обучения в школе инфостанныйх языков

Практика: г. Страсбург 01.03.2014-09.05.2014. ( Стратегии построения международной карьеры).

Профессиональные навыки и знания: навыки эффективной коммуникации, проффесиональные знания в сфере PR

Языки: английский язык- свободное владение.

Прочее:Структурированность и самоорганизованность

Нацеленность на результат

Грамотная устная и письменная речь

Коммуникабельность.

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $5от 5 часов
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга