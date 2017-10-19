20 лет я занимаюсь написанием работ для студентов и аспирантов. Имею два высшихобразования: факультет иностранных языков (английский и немецкий языки +
дополнительный итальянский и испанский) и филологический факультет (русский язык,
литература, история искусств). Работы(от контрольных до диссертаций) пишу по следующим направлениям:лингвистика(английский, немецкий, итальянский, испанский, русский (в том числе и русский
как иностранный) и некоторые другие языкиДревниеязыки: латынь, старославянский/церковнославянский, древнеанглийскийлингвокультурологиястилистикаисторияязыкатеорияперевода/переводоведение литературоведениеметодикапреподавания (английский язык, русский язык, литература, история искусства,
основы православной культуры)культурологияискусствоведениеисториярелигии, религиоведение/богословие(теология)
Курсовая - от 1500 руб
Дипломная работа - от 5000 руб
Диссертация - по договоренности