maria44

Мария Потапова maria44

 
59 летРоссия/Белгород
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
ВЫПОЛНЯЮ ВСЕ ТИПЫ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ПО ГУМАНИТАРНЫМ ПРЕДМЕТАМ

20 лет я занимаюсь написанием работ для студентов и аспирантов. Имею два высшихобразования: факультет иностранных языков (английский и немецкий языки +

дополнительный итальянский и испанский)  и филологический факультет (русский язык,

литература, история искусств).  Работы(от контрольных до диссертаций) пишу по следующим направлениям:лингвистика(английский, немецкий, итальянский, испанский, русский (в том числе и русский

как иностранный) и некоторые другие языкиДревниеязыки: латынь, старославянский/церковнославянский, древнеанглийскийлингвокультурологиястилистикаисторияязыкатеорияперевода/переводоведение литературоведениеметодикапреподавания (английский язык, русский язык, литература, история искусства,

основы православной культуры)культурологияискусствоведениеисториярелигии, религиоведение/богословие(теология)

Курсовая - от 1500 руб

Дипломная работа - от 5000 руб

Диссертация - по договоренности