ВЫПОЛНЯЮ ВСЕ ТИПЫ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ПО ГУМАНИТАРНЫМ ПРЕДМЕТАМ

20 лет я занимаюсь написанием работ для студентов и аспирантов. Имею два высшихобразования: факультет иностранных языков (английский и немецкий языки +

дополнительный итальянский и испанский) и филологический факультет (русский язык,

литература, история искусств). Работы(от контрольных до диссертаций) пишу по следующим направлениям:лингвистика(английский, немецкий, итальянский, испанский, русский (в том числе и русский

как иностранный) и некоторые другие языкиДревниеязыки: латынь, старославянский/церковнославянский, древнеанглийскийлингвокультурологиястилистикаисторияязыкатеорияперевода/переводоведение литературоведениеметодикапреподавания (английский язык, русский язык, литература, история искусства,

основы православной культуры)культурологияискусствоведениеисториярелигии, религиоведение/богословие(теология)

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