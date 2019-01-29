maria_belova

Копирайтинг во всех проявлениях

Если для вашего проекта нужен копирайтер с психологическим В\о, с опытом написания обучающих материалов и проф.статей; с дополнительным образованием в Школе интернет-профессий по курсу копирайтинга; с опытом работы в рекламном агентстве и фандрайзинговых проектах; с опытом создания 20 сайтов"с нуля до продвижения" , из них 3 интернет-магазина "под ключ"; с опытом ведения групп в соцсетях и широким творческим потенциалом - то это все про меня! Буду рада рассмотреть все предложения о сотрудничестве. В настоящее время ищу практику и заказы в области копирайтинга.