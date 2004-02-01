maria_elisee

Образование
2007-2008
Gotland University (Sweden)
Degree - Master in International Management
2001 – 2005
МГУ им. Ломоносова, экономический ф-т, степень – бакалавр экономики
1997-2001
лицей «Столичный», г. Москва, аттестат с отличием, серебряная медаль
2000-2001
экономические курсы при Высшей Школе Экономики
2000-2001
курсы английского при Британском посольстве г.Москвы, наличие сертификата
Опыт работы
02/2004-11/2004
Торговый Совет при посольстве Швеции, г. Москва
Помощник советника по рынку
Проекты по исследованию рынка, анализ объемов рынка,
вычисление торгового оборота, капитализации, анализ
конкурентных возможностей, ведение переговоров с
потенциальными партнерами, организация и проведение встреч с руководством компаний на предмет сотрудничества и партнерских отношений.
Проекты полностью на английском языке, предоставление результатов в power-point.
11/2005-07/2007
ЗАО КБ «Ситибанк»
Банковский специалист, отдел по работе с клиентами
Обработка и ведение документации по письменным просьбам и жалобам клиентов, разъяснение правил пользования банковскими
продуктами, а также разрешение спорных ситуаций между банком
и клиентом. Составление ответов клиенту от имени банка в письменной форме, и извещение клиента о разрешенной ситуации либо в письменном виде, либо по телефону.
Глубокое знание банковских продуктов, банковского пакета
программ по работе с клиентскими базами.
Знание иностранных языков
Английский
- свободно, разговорная и профессиональная экономическая лексика
- Toefl (2006), сертификат «Cambridge Certificate», выданный Британским посольством г.Москвы (2001)
Французский
- свободно, разговорная и профессиональная экономическая лексика
Немецкий
- чтение, перевод со словарем (базовый уровень)
Шведский
- чтение, перевод со словарем (базовый уровень)
Навыки работы с компьютером
Уверенный пользователь [знание Windows/Linux, MS Office XP/Vista,Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer/Mozilla Firefox]