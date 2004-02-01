maria_elisee

Переводы англ.яз., фр.яз., работа с русскими текстами

Образование

2007-2008

Gotland University (Sweden)

Degree - Master in International Management

2001 – 2005

МГУ им. Ломоносова, экономический ф-т, степень – бакалавр экономики

1997-2001

лицей «Столичный», г. Москва, аттестат с отличием, серебряная медаль

2000-2001

экономические курсы при Высшей Школе Экономики

2000-2001

курсы английского при Британском посольстве г.Москвы, наличие сертификата

Опыт работы

02/2004-11/2004

Торговый Совет при посольстве Швеции, г. Москва

Помощник советника по рынку

Проекты по исследованию рынка, анализ объемов рынка,

вычисление торгового оборота, капитализации, анализ

конкурентных возможностей, ведение переговоров с

потенциальными партнерами, организация и проведение встреч с руководством компаний на предмет сотрудничества и партнерских отношений.

Проекты полностью на английском языке, предоставление результатов в power-point.

11/2005-07/2007

ЗАО КБ «Ситибанк»

Банковский специалист, отдел по работе с клиентами

Обработка и ведение документации по письменным просьбам и жалобам клиентов, разъяснение правил пользования банковскими

продуктами, а также разрешение спорных ситуаций между банком

и клиентом. Составление ответов клиенту от имени банка в письменной форме, и извещение клиента о разрешенной ситуации либо в письменном виде, либо по телефону.

Глубокое знание банковских продуктов, банковского пакета

программ по работе с клиентскими базами.

Знание иностранных языков

Английский

- свободно, разговорная и профессиональная экономическая лексика

- Toefl (2006), сертификат «Cambridge Certificate», выданный Британским посольством г.Москвы (2001)

Французский

- свободно, разговорная и профессиональная экономическая лексика

Немецкий

- чтение, перевод со словарем (базовый уровень)

Шведский

- чтение, перевод со словарем (базовый уровень)

Навыки работы с компьютером

Уверенный пользователь [знание Windows/Linux, MS Office XP/Vista,Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer/Mozilla Firefox]