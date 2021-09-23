maria_gilyova

Работала SEO специалистом, контент-менеджером, редактором с медицинскими/ детскими сайтами и интернет магазинами, QA Engineer:
Аудит сайту;
Аналіз конкурентів;
Написання Title, Description, H1;
Налаштування контекстної реклами (AdWords);
Внутрішня оптимізація сайтів (перелінковка, мета-теги, заголовки);
Оптимізація контенту;
Написання унікальних статей та наповнення сайту контентом;
Створення семантичного ядра;
SEO аналіз сайту;
Щомісячні SEO-звіти;
Створення та передача ТЗ для копірайтерів, контроль за їх своєчасним і якісним виконанням;
Робота з cPanel, WordPress, OpenCart (OcStore), Serpstat, Key Collector, AdWords, Google Search Console, Screaming frog, Netpeak Spider, Google Analytics, Google Tag Manager, Topvisor, Binotel.
Создание сайтов, Postman, Swagger, testing API, mobile/web testing, Jira