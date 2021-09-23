maria_gilyova

Наполнение сайтов, тестирование, seo, написание текстов.

Работала SEO специалистом, контент-менеджером, редактором с медицинскими/ детскими сайтами и интернет магазинами, QA Engineer:

Аудит сайту;

Аналіз конкурентів;

Написання Title, Description, H1;

Налаштування контекстної реклами (AdWords);

Внутрішня оптимізація сайтів (перелінковка, мета-теги, заголовки);

Оптимізація контенту;

Написання унікальних статей та наповнення сайту контентом;

Створення семантичного ядра;

SEO аналіз сайту;

Щомісячні SEO-звіти;

Створення та передача ТЗ для копірайтерів, контроль за їх своєчасним і якісним виконанням;

Робота з cPanel, WordPress, OpenCart (OcStore), Serpstat, Key Collector, AdWords, Google Search Console, Screaming frog, Netpeak Spider, Google Analytics, Google Tag Manager, Topvisor, Binotel.

Создание сайтов, Postman, Swagger, testing API, mobile/web testing, Jira