maria_kricalo

Уважаемые заказчики!
Если Вам нужен высококачественный веб-сайт любого уровня сложности, смело обращайтесь. Специализируюсь на создании (написании) сайтов c использованием технологий ASP.NET, ADO.Net, .NET язык С#.
Имеются в наличии следующие знания, умения и навыки:
- Платформа ADO.Net, ASP.NET, .NET.
- Язык программирования C#.
- Программная среда - Visual Studio (2008/2010).
- .Net Fraamework 4.0, 4.5
- Работа с БД, SQL Server 2008/2012, Microsoft SQL Management Studio
- Публикация сайта на сервере IIS (6.0 - 7.0)
- Написание SEO-статей для сайта.
- Создание технического задания на ИС.
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive Web Sites.
- Написание простого, понятного, читабельного, валидного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка, SEO-оптимизация.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Время работы:
8.00 — 20.00 (UTC+3)
Принципы работы:
Работаю по предоплате 50%. Взамен вы получаете качественно выполненную в срок работу.
О себе:
Главный жизненный принцип - "Сделал дело - гуляй смело". Самокритична к себе и выполняемой работе, трудолюбива, ответственна.
Что я могу Вам предложить:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Приемлемые цены (Главная от 70$, внутренняя от 20$).
- Возможность постоянно контактировать (20 часов/сутки).
- Доброжелательное, конструктивное общение.
- Ответ на письма, написанные на почту и в скайпе — 100%.
!!!!!Для добавления в skype пишите в ЛС или на e-mail: [email protected] ваш skype.
Для экономии Вашего и собственного времени — пожалуйста, высылайте задание на почту. Предварительно ознакомлюсь и вышлю ответ.
Примеры работы: http://u1esans.com , http://parfumdespoir.com.
Буду рада помочь Вам!
С уважением,
Мария Крикало