maria_kricalo

Создание и сопровождением сайтов - высокое качество и профессионализм.

Уважаемые заказчики!

Если Вам нужен высококачественный веб-сайт любого уровня сложности, смело обращайтесь. Специализируюсь на создании (написании) сайтов c использованием технологий ASP.NET, ADO.Net, .NET язык С#.

Имеются в наличии следующие знания, умения и навыки:

- Платформа ADO.Net, ASP.NET, .NET.

- Язык программирования C#.

- Программная среда - Visual Studio (2008/2010).

- .Net Fraamework 4.0, 4.5

- Работа с БД, SQL Server 2008/2012, Microsoft SQL Management Studio

- Публикация сайта на сервере IIS (6.0 - 7.0)

- Написание SEO-статей для сайта.

- Создание технического задания на ИС.

- HTML5, CSS3, jQuery.

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).

- Блочная фиксированная / резиновая верстка.

- Адаптивная верстка.

- Responsive Web Sites.

- Написание простого, понятного, читабельного, валидного, контекстно независимого кода.

- Аккуратный, логичный, продуманный код.

- Соблюдение стандартов W3C.

- SEO-верстка, SEO-оптимизация.

- Адаптация / внедрение плагинов.

- Подключение нестандартных шрифтов

- Реализация pixel perfect.

- Комментарии.

Время работы:

8.00 — 20.00 (UTC+3)

Принципы работы:

Работаю по предоплате 50%. Взамен вы получаете качественно выполненную в срок работу.

О себе:

Главный жизненный принцип - "Сделал дело - гуляй смело". Самокритична к себе и выполняемой работе, трудолюбива, ответственна.

Что я могу Вам предложить:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Приемлемые цены (Главная от 70$, внутренняя от 20$).

- Возможность постоянно контактировать (20 часов/сутки).

- Доброжелательное, конструктивное общение.

- Ответ на письма, написанные на почту и в скайпе — 100%.

!!!!!Для добавления в skype пишите в ЛС или на e-mail: [email protected] ваш skype.

Для экономии Вашего и собственного времени — пожалуйста, высылайте задание на почту. Предварительно ознакомлюсь и вышлю ответ.

Примеры работы: http://u1esans.com , http://parfumdespoir.com.

Буду рада помочь Вам!

С уважением,

Мария Крикало