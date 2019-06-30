maria_medicine

Копирайтер с уклоном в медицину и косметологию
Приветствую. Меня зовут Мария, я уже на том этапе, когда пора делиться собсвенным опытом и накопленными знаниями. Реализую эту потребность через копирайт.
Пишу на темы:
- Медицина (проф. образование, 36+ лет опыт в медицине);
- Косметология и уход за телом (12+ лет собственный салон красоты);
- Сад-огород (25+ лет хобби, собственный эко-огород);
- Все о детях (5+ лет опыта работы в детской поликлинике и летних лагерях, уход за младенцами);
- Научно-прогрессивные методы воспитания и психология ребенка (экологический подход к взрослению);
- Страсть к художественной литературе и к хорошему слогу.
Уверенное владение пакетом Microsoft Office, быстрая печать и грамотная речь.
Буду рада сотрудничеству!
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