maria_medicine

Копирайтер с уклоном в медицину и косметологию

Приветствую. Меня зовут Мария, я уже на том этапе, когда пора делиться собсвенным опытом и накопленными знаниями. Реализую эту потребность через копирайт.

Пишу на темы:

Медицина (проф. образование, 36+ лет опыт в медицине);

Косметология и уход за телом (12+ лет собственный салон красоты);

Сад-огород (25+ лет хобби, собственный эко-огород);

Все о детях (5+ лет опыта работы в детской поликлинике и летних лагерях, уход за младенцами);

Научно-прогрессивные методы воспитания и психология ребенка (экологический подход к взрослению);

Страсть к художественной литературе и к хорошему слогу.

Опыт в копирайте начальный, развиваюсь благодаря онлайн-курсам и общению со специалистами в сфере.

Уверенное владение пакетом Microsoft Office, быстрая печать и грамотная речь.

Буду рада сотрудничеству!