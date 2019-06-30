maria_medicine

Мария maria_medicine

 
65 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер с уклоном в медицину и косметологию

Приветствую. Меня зовут Мария, я уже на том этапе, когда пора делиться собсвенным опытом и накопленными знаниями.  Реализую эту потребность через копирайт.

Пишу на темы:

  • Медицина (проф. образование, 36+ лет опыт в медицине);
  • Косметология и уход за телом (12+ лет собственный салон красоты);
  • Сад-огород (25+ лет хобби, собственный эко-огород);
  • Все о детях (5+ лет опыта работы в детской поликлинике и летних лагерях, уход за младенцами);
  • Научно-прогрессивные методы воспитания и психология ребенка (экологический подход к взрослению);
  • Страсть к художественной литературе и к хорошему слогу.
Опыт в копирайте начальный, развиваюсь благодаря онлайн-курсам и общению со специалистами в сфере.

Уверенное владение пакетом Microsoft Office, быстрая печать и грамотная речь. 

Буду рада сотрудничеству!