maria_mirbs

Необходимо откорректировать две ячейки в каждой строке, так чтобы в первой ячейке уточнить ключи, по которым выбираем подходящие строки. Во второй ячейке добавляем ключи, по которым исключаем лишние строчки. Для каждых этих двух ячеек есть таблица, ...
Мария Самсонова maria_mirbsmaria_mirbs
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
- $15Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
Требуется проанализировать рынок товаров и услуг и составить список тем 10 узкопрофильных категорий товаров для продажи в интернете. Конкретно, что сейчас пользуется наибольшим спросом у покупателей. И по каждой теме сделать описание ( для страницы ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Сайт специализируется на отзывах по различным компаниям 1. Необходимо подобрать и настроить специальную тему для размещения отзывов (желательно без дополнительных плагинов), пример сайта скину Чтобы на главной странице были отзывы( в виде комментариев) с ссылками на компании ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад