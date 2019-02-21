maria_mirbs

Необходимо откорректировать две ячейки в каждой строке, так чтобы в первой ячейке уточнить ключи, по которым выбираем подходящие строки. Во второй ячейке добавляем ключи, по которым исключаем лишние строчки. Для каждых этих двух ячеек есть таблица, ...