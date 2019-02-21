maria_mirbs

Мария Самсонова maria_mirbs

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Поправить ключи для таблиц в формате Excel

    $15

    Необходимо откорректировать две ячейки в каждой строке, так чтобы в первой ячейке уточнить ключи, по которым выбираем подходящие строки. Во второй ячейке добавляем ключи, по которым исключаем лишние строчки. Для каждых этих двух ячеек есть таблица, ...

    Редактирование и Корректура10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг: подбор 10 актуальных тем для сайтов и описание

    $7

    Требуется проанализировать рынок товаров и услуг и составить список тем 10 узкопрофильных категорий товаров для продажи в интернете. Конкретно, что сейчас пользуется наибольшим спросом у покупателей. И по каждой теме сделать описание ( для страницы ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка сайта на WP

    $15

    Сайт специализируется на отзывах по различным компаниям  1. Необходимо подобрать и настроить специальную тему для размещения отзывов (желательно без дополнительных плагинов), пример сайта скину  Чтобы на главной странице были отзывы( в виде комментариев)  с ссылками на компании ...

    WordPressВерстка сайта
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад