maria_netaji

Мария maria_netaji

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Финансист (квалификация АСА)

Кто я?

- Опыт работы в сфере финансового консалтинга более 4х лет (офисы компаний "большой четверки" в Москве и Никосии) 

- Успешная реализация нескольких крупных проектов для известных российских компаний 

- Член международной квалификации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (АСА) 

- Высшее образование - диплом МГИМО 

Что могу Вам предложить? 

- Предоставляю услуги в сфере консультирования по ведению бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности в соответствие со стандартами МСФО

- Подготовка управленческой отчетности