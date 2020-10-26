maria_netaji

Финансист (квалификация АСА)

Кто я?

- Опыт работы в сфере финансового консалтинга более 4х лет (офисы компаний "большой четверки" в Москве и Никосии)

- Успешная реализация нескольких крупных проектов для известных российских компаний

- Член международной квалификации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (АСА)

- Высшее образование - диплом МГИМО

Что могу Вам предложить?

- Предоставляю услуги в сфере консультирования по ведению бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности в соответствие со стандартами МСФО

- Подготовка управленческой отчетности