maria_netaji

Финансист (квалификация АСА)
Кто я?
- Опыт работы в сфере финансового консалтинга более 4х лет (офисы компаний "большой четверки" в Москве и Никосии)
- Успешная реализация нескольких крупных проектов для известных российских компаний
- Член международной квалификации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (АСА)
- Высшее образование - диплом МГИМО
Что могу Вам предложить?
- Предоставляю услуги в сфере консультирования по ведению бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности в соответствие со стандартами МСФО
- Подготовка управленческой отчетности