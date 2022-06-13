maria_shidlovska

Здравствуйте, я переводчик. Специализируюсь на переводе художественных текстов, текстов общей тематики и устный перевод.

Занимаюсь переводом с:

 Английского языка (уровень B2). Могу предложить перевод художественных текстов, текстов общей тематики и устный перевод.

Китайского языка (уровень HSK3). Могу предложить перевод художественных текстов, текстов общей тематики.

 Французского языка (уровень A2). Могу предложить перевод текстов художественных текстов.