maria_shidlovska

Мария Шидловская maria_shidlovskamaria_shidlovska
23 годаУкраина/Донецк
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Здравствуйте, я переводчик. Специализируюсь на переводе художественных текстов, текстов общей тематики и устный перевод.
Занимаюсь переводом с:
Английского языка (уровень B2). Могу предложить перевод художественных текстов, текстов общей тематики и устный перевод.
Китайского языка (уровень HSK3). Могу предложить перевод художественных текстов, текстов общей тематики.
Французского языка (уровень A2). Могу предложить перевод текстов художественных текстов.