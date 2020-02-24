Мария maria_sidorkinamaria_sidorkina
35 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Настройка рекламы в РСЯ / Яндекс Директ
Настрою рекламную кампанию для вашего сайта в РСЯ или на Поиске за 1000р, срок 2-3 дня,
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Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Аудит сайта "Тимошка" и анализ конкурентов95 просмотров
- Специалист по рекламе в Директ98 просмотров
- Специалист по рекламе в Директ102 просмотра