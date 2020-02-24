Настройка рекламы в РСЯ / Яндекс Директ

Настрою рекламную кампанию для вашего сайта в РСЯ или на Поиске за 1000р, срок 2-3 дня,

в зависимости от сроков предоставления данных. Перед запуском кампании могу

провести аудит вашего сайта для увеличения эффективности РК (рекламной

кампании) – бесплатно. В моем профиле Вы можете посмотреть отзывы о моей

работе.