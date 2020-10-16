maria_targaeva

Мария Таргаева | веб-дизайнер

Доброго времени суток! Меня зовут Маша, мне 22 года и я веб-дизайнер.Я смогу создать вам полноценный многостраничный сайт, лендинг, сайт-визитку, персональный сайт. Также я с удовольствием помогу оформить вашу инстаграм ленту, придумать продающую концепцию для вашего продукта. Я умею оформлять гайды и чек-листы, с радостью отвечу на все вопросы.

Со мной очень комфортно работать, ведь я понимаю, что нужно именно вам!

Буду рада сотрудничеству!