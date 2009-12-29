maria_zolotykh

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Золотых Мария Павловна Дата рождения: 07.08.1987 г. (27 лет) Семейное положение: замужем Контактный тел.: +7 (927) 586-03-03 [email protected] Гражданство: Россия Не готова к переезду, готова к командировкам

Высшее образование

2010-2014 гг.

Астраханский государственный университет, Астрахань Факультет бизнеса и экономики Специальность: Финансы и кредит

2004-2009 гг.

Астраханский государственный университет, Астрахань Филологический факультет, Русский язык и литература

Опыт работы

Ноябрь 2010 — по настоящее время

ООО "Все для Вас - Курьер" Астрахань Оператор Должностные обязанности Информировать клиентов по вопросам порядка приема и публикаций объявлений:

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства РФ;

- производить прием и грамотный набор текстов объявлений на компьютере,

поступающих на бланках заказов;

- выводить файлы набранных объявлений на печать и передавать их корректору на

читку и корректировку в сроки, установленные графиком отдела;

- принимать откорректированные тексты объявлений и исправлять ошибки;

- подготавливать файл к выгрузке в сроки, установленные графиком отдела.

Сентябрь 2009 — Ноябрь 2010

(1 год 3 месяца)

Издательский дом «Астраханский университет» Астрахань Редактор 2-й категории Должностные обязанности: • своевременное и качественное редактирование научных изданий, учебных пособий, фундаментальных

и прикладных журналов;

• выявление орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок, соблюдение требований издательских

ГОСТов;

• взаимодействие и проведение переговоров с авторами;

• оформление редакционных замечаний по рукописям книг при вынесении на УМС вопроса об их издании;

• организация процесса допечатной подготовки принятых к изданию рукописей и соблюдение отведенных на него сроков;

• подготовка документов для передачи научных изданий на рецензирование в Московский институт печати;

• надлежащее оформление договоров на реализацию книг;

• выдача справок о статьях, публикуемых в научных журналах.

Владение программным обеспечением: Windows, Word, Excel, Outlook, Internet

Знание языков

Русский — родной Английский — базовые знания

Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость, коммуникабельность, умение быстро принимать

альтернативные решения в нестандартных ситуациях, творческий подход,

стремление к дальнейшему совершенствованию и развитию. Играю на фортепиано, (свидетельство об окончании музыкальной школы).

Имеется удостоверение о повышении квалификации по программе «Информационная

компетентность в профессиональной деятельности» (от 29.12.2009 г.). Водительское удостоверение категории «В» Дата выдачи прав (25.07.2014 г.) Личный автомобиль (LIFAN SOLANO)