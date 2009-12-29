maria_zolotykh

Золотых Мария Павловна Дата рождения: 07.08.1987 г. (27 лет) Семейное положение: замужем Контактный тел.: +7 (927) 586-03-03 [email protected] Гражданство: Россия Не готова к переезду, готова к командировкам
Высшее образование
2010-2014 гг.
Астраханский государственный университет, Астрахань Факультет бизнеса и экономики Специальность: Финансы и кредит
2004-2009 гг.
Астраханский государственный университет, Астрахань Филологический факультет, Русский язык и литература
Опыт работы
Ноябрь 2010 — по настоящее время
ООО "Все для Вас - Курьер" Астрахань Оператор Должностные обязанности Информировать клиентов по вопросам порядка приема и публикаций объявлений:
- осуществлять контроль за соблюдением законодательства РФ;
- производить прием и грамотный набор текстов объявлений на компьютере,
поступающих на бланках заказов;
- выводить файлы набранных объявлений на печать и передавать их корректору на
читку и корректировку в сроки, установленные графиком отдела;
- принимать откорректированные тексты объявлений и исправлять ошибки;
- подготавливать файл к выгрузке в сроки, установленные графиком отдела.
Сентябрь 2009 — Ноябрь 2010
(1 год 3 месяца)
Издательский дом «Астраханский университет» Астрахань Редактор 2-й категории Должностные обязанности: • своевременное и качественное редактирование научных изданий, учебных пособий, фундаментальных
и прикладных журналов;
• выявление орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок, соблюдение требований издательских
ГОСТов;
• взаимодействие и проведение переговоров с авторами;
• оформление редакционных замечаний по рукописям книг при вынесении на УМС вопроса об их издании;
• организация процесса допечатной подготовки принятых к изданию рукописей и соблюдение отведенных на него сроков;
• подготовка документов для передачи научных изданий на рецензирование в Московский институт печати;
• надлежащее оформление договоров на реализацию книг;
• выдача справок о статьях, публикуемых в научных журналах.
Владение программным обеспечением: Windows, Word, Excel, Outlook, Internet
Знание языков
Русский — родной Английский — базовые знания
Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость, коммуникабельность, умение быстро принимать
альтернативные решения в нестандартных ситуациях, творческий подход,
стремление к дальнейшему совершенствованию и развитию. Играю на фортепиано, (свидетельство об окончании музыкальной школы).
Имеется удостоверение о повышении квалификации по программе «Информационная
компетентность в профессиональной деятельности» (от 29.12.2009 г.). Водительское удостоверение категории «В» Дата выдачи прав (25.07.2014 г.) Личный автомобиль (LIFAN SOLANO)