Делаю современный и качественный дизайн сайтов с индивидуальным подходом

Привет!

Меня зовут Мария. Живу в городе Львов, Украина.

Делаю:

~ Корпоративные сайты

~ Интернет-магазины

~ Landing page

~ Адаптивы

Инструменты:

~ Figma

~ Photoshop

~ Illustrator

~ After Effects

Мне приятно, когда моя работа приносит пользу как моему заказчику, так и его клиентам, поэтому я тщательно анализирую задачу клиента, что бы решить проблему, с которой он ко мне пришел.

Всегда на связи с 9.00 до 20.00 по МСК

~ Telegram: @mariabaranets

~ E-mail: [email protected]