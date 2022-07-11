Делаю современный и качественный дизайн сайтов с индивидуальным подходом
Привет!
Меня зовут Мария. Живу в городе Львов, Украина.
Делаю:
~ Корпоративные сайты
~ Интернет-магазины
~ Landing page
~ Адаптивы
Инструменты:
~ Figma
~ Photoshop
~ Illustrator
~ After Effects
Мне приятно, когда моя работа приносит пользу как моему заказчику, так и его клиентам, поэтому я тщательно анализирую задачу клиента, что бы решить проблему, с которой он ко мне пришел.
Всегда на связи с 9.00 до 20.00 по МСК
~ Telegram: @mariabaranets
~ E-mail: [email protected]
Портфолио
- Landing page для фотографки Анастасии Гречкиной11 просмотров
- Лендинг для интернет - магазина гаджетов Telepath13 просмотров
- Landing page для интернет зоомагазина TomMo18 просмотров
- Landing page для пиццерии DORRIE27 просмотров
- Landing page для фестиваля "Синкопа"14 просмотров