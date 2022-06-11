mariabogdashko6

Веб- UX/UI дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Мария, я занимаюсь веб-дизайном в течении года, параллельно прохожу различные обучения, в том числе учусь на специальности «реклама и связи с общественностью». Обладаю навыками UX|UI дизайна, умею работать с компонентами, Auto Layout, дизайн-системами, также составляю User Flow Map и CJM. Пунктуальна, организована и воодушевлена на новые идеи. Заинтересована в личном и профессиональном росте. Слежу за трендами дизайна и изучаю профессиональную литературу. Ежедневно улучшаю знания по основам композиции, типографике и теории цвета. Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/gallery/143292333/Landing-page-for-coffee-shopAromatic-Coffee Ссылка на телеграмм: https://t.me/MariaBogdashko Почта: [email protected] VK: https://vk.com/chrywl