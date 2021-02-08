mariachiyka

Юлия Капустина mariachiyka

 
46 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Разработка сайтов на Tilda. Таргетированная реклама

Здравствуйте, меня зовут Юлия.

У меня 15 лет маркетинга за плечами, из них 5 лет в интернет-маркетинге (разработка сайтов, smm, продвижение, стратегия): https://www.linkedin.com/in/yuliya-kapustina-2576b8151/. С прошлого года начала свой переход на работу на фрилансе, пройдя специализированные курсы, которые помогли углубить знания и усилить скиллы.  Кроме разработки сайтов и таргетинга, так прошла курс веб-аналитики, которая помогает качественно анализировать сайты, настраивать дашборды для отчетности. 

Мои принципы работы:

· смотреть на задачу глазами клиента и работать на результат,

· честность, системность и ответственность, индивидуальный подход

· сильный менеджмент и заботливый клиент-сервис,

· нацелена на долгосрочное сотрудничество.

РАЗРАБОТКА САЙТОВ НА TILDA:

Сайт играет важную роль в конверсии пользователя в лид, а для этого важно, чтобы и контент, и визуальная часть вовлекали с первой секунды и вызвали доверие, а потому перед разработкой:

  • анализирую целевую аудиторию и конкурентов,
  • если есть старый сайт, провожу аналитику,
чтобы выявить сильные и слабые стороны, понять ЦА и как отстроиться от конкурентов.

Дальнейшие этапы работ:

  • разрабатываю структуру сайта,
  • разрабатываю прототип в Figma согласно структуры,
  • при необходимости также разрабатываю текстовый контент сайта,
  • предлагаю несколько вариантов дизайна на выбор на примере нескольких экранов сайта,
  • подключаю все необходимые виджеты: формы, платежные системы, домен, CRM, провожу настройку аналитики, событий и целей на сайте,
  • делаю адаптацию дизайна под все устройства.
ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

Каждый продукт и услуга имеют свои преимущества. Чтобы вашу рекламу с определенным преимуществом/оффером увидела целевая аудитория, ее нужно определить и сегментировать, работать с теплой и холодной аудиторией, постоянно собирать аудитории, анализировать её поведение и, при необходимости, менять стратегию. 

Какие этапы работы будем с Вами проходить:

· знакомство с вашим продуктом/услугой (анализ конкурентов и ЦА)

· анализ вашей аудитории, работа с парсерами 

· проверка готовности вашего бизнеса к настройке рекламы, подготовка профиля, технические настройки

· разработка макетов (при необходимости)

· подготовка медиа-плана

· настройка кампании и проведение тестовой РК (тестируем гипотезы, определяем рабочие связки)

· апдейт медиа-плана, оптимизация и масштабирование

· отчетность по итогу кампании (при необходимости)

Буду рада сотрудничеству.

Юлия

FigmaTilda