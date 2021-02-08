mariachiyka

Разработка сайтов на Tilda. Таргетированная реклама

Здравствуйте, меня зовут Юлия.

У меня 15 лет маркетинга за плечами, из них 5 лет в интернет-маркетинге (разработка сайтов, smm, продвижение, стратегия): https://www.linkedin.com/in/yuliya-kapustina-2576b8151/. С прошлого года начала свой переход на работу на фрилансе, пройдя специализированные курсы, которые помогли углубить знания и усилить скиллы. Кроме разработки сайтов и таргетинга, так прошла курс веб-аналитики, которая помогает качественно анализировать сайты, настраивать дашборды для отчетности.

Мои принципы работы:

· смотреть на задачу глазами клиента и работать на результат,

· честность, системность и ответственность, индивидуальный подход

· сильный менеджмент и заботливый клиент-сервис,

· нацелена на долгосрочное сотрудничество.

РАЗРАБОТКА САЙТОВ НА TILDA:

Сайт играет важную роль в конверсии пользователя в лид, а для этого важно, чтобы и контент, и визуальная часть вовлекали с первой секунды и вызвали доверие, а потому перед разработкой:

анализирую целевую аудиторию и конкурентов,

если есть старый сайт, провожу аналитику,

чтобы выявить сильные и слабые стороны, понять ЦА и как отстроиться от конкурентов.

Дальнейшие этапы работ:

разрабатываю структуру сайта,

разрабатываю прототип в Figma согласно структуры,

при необходимости также разрабатываю текстовый контент сайта,

предлагаю несколько вариантов дизайна на выбор на примере нескольких экранов сайта,

подключаю все необходимые виджеты: формы, платежные системы, домен, CRM, провожу настройку аналитики, событий и целей на сайте,

делаю адаптацию дизайна под все устройства.

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

Каждый продукт и услуга имеют свои преимущества. Чтобы вашу рекламу с определенным преимуществом/оффером увидела целевая аудитория, ее нужно определить и сегментировать, работать с теплой и холодной аудиторией, постоянно собирать аудитории, анализировать её поведение и, при необходимости, менять стратегию.

Какие этапы работы будем с Вами проходить:

· знакомство с вашим продуктом/услугой (анализ конкурентов и ЦА)

· анализ вашей аудитории, работа с парсерами

· проверка готовности вашего бизнеса к настройке рекламы, подготовка профиля, технические настройки

· разработка макетов (при необходимости)

· подготовка медиа-плана

· настройка кампании и проведение тестовой РК (тестируем гипотезы, определяем рабочие связки)

· апдейт медиа-плана, оптимизация и масштабирование

· отчетность по итогу кампании (при необходимости)

Буду рада сотрудничеству.

Юлия