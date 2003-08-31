mariadanilenko

UX/UI дизайнер
Я займаюсь UX/UI дизайном близько року,в портфоліо можна переглянути декілька моїх робіт.Працювала у команді,виконувала індивідуальні проекти,такі як: лендінги,сайти-візитівки,рекламні креативи для інстаграму,редизайн для сайту,дизайн мобільного додатку.
Готова виконати ваше замовлення,одразу після ознайомлення з усіма вимогами та побажаннями
Термін і вартість кожного проекту залежить від складності проекту
Робота зі мною-це:
1.Аналіз задачі,дослідження,пошуки вдалих рішень
2.Аналіз цільової аудиторії та сайтів-конкурентів
3.Підбірка кольорів,шрифтів,іконок та візуальної композиції
4.Структурованість макетів
5.Затвердження дизайну, внесення правок
6.Адаптація під інші пристрої