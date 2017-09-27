Я- студентка выпускного курса Государственного Университета Управления кафедры "Управление проектом". Знаю все об управлении, менеджменте, управлении различными проектами, продвижении проектов и их реализации. Работаю в Microsoft Project, Spider Project. Владею навыками составления полного бизнес-плана проектов малых и средних масштабов. Также занимаюсь дизайном веб-блогов, логотипов, баннеров, рекламных постов в социальных сетях. Имею опыт ведения собственного веб-проекта - блог об Искусстве. В настоящее время изучаю основы программирования (HTML, JavaScript).

Мои услуги:

>Менеджмент/Управление проектом>

-создание проекта в MS Project;

-создание проекта в Spider Project;

-сетевой график проекта;

-декомпозиция работ проекта;

-ТЗ участников проекта;

-бизнес-план проекта.

>Сайты/блоги/соц сети>

-создание дизайна сайта или блога на платформе Blogger, Wordpress;

-создание стильного баннера/логотипа для Вашего проекта;

-придумаю индивидуальный стиль Вашего проекта;

-подключу Яндекс.Метрику, GoogleAnalytics;

-создам красивую и качественную группу Вашего проекта Вконтакте;