Я- студентка выпускного курса Государственного Университета Управления кафедры "Управление проектом". Знаю все об управлении, менеджменте, управлении различными проектами, продвижении проектов и их реализации. Работаю в Microsoft Project, Spider Project. Владею навыками составления полного бизнес-плана проектов малых и средних масштабов. Также занимаюсь дизайном веб-блогов, логотипов, баннеров, рекламных постов в социальных сетях. Имею опыт ведения собственного веб-проекта - блог об Искусстве. В настоящее время изучаю основы программирования (HTML, JavaScript).
Мои услуги:
>Менеджмент/Управление проектом>
-создание проекта в MS Project;
-создание проекта в Spider Project;
-сетевой график проекта;
-декомпозиция работ проекта;
-ТЗ участников проекта;
-бизнес-план проекта.
>Сайты/блоги/соц сети>
-создание дизайна сайта или блога на платформе Blogger, Wordpress;
-создание стильного баннера/логотипа для Вашего проекта;
-придумаю индивидуальный стиль Вашего проекта;
-подключу Яндекс.Метрику, GoogleAnalytics;
-создам красивую и качественную группу Вашего проекта Вконтакте;