mariafedotkina

Architect & Designer & 3D visualizer

Разработка дизайн-проектов:

-концептуальное эскизное решение

-планировочное решение

-выполнение чертежей в AutoCAD

-разработка индивидуальных проектов мебели

-создание визуализаций в 3Ds Max+Corona Renderer

-постобработка изображений в Adobe Photoshop

-компоновка проекта в Adobe Illustrator

Выполнила более 30 дизайн-проектов за последний год.

Опыт работы более 5 лет.

Работа с полиграфией:

-разработка и подготовка дизайн-макетов

(афиши, макеты для социальных сетей, информеры, баннеры)

-работа в рамках фирменного стиля.

Изучала архитектуру в Санкт-Петербургском Государственном Архитектурно-строительном университете (5 лет)

В данный момент изучаю ландшафтную архитектуру в Санкт-Петербургском Лесотехническом университете (4 курс)

https://www.behance.net/amsterdamj6430