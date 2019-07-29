mariafedotkina

Architect & Designer & 3D visualizer
Разработка дизайн-проектов:
-концептуальное эскизное решение
-планировочное решение
-выполнение чертежей в AutoCAD
-разработка индивидуальных проектов мебели
-создание визуализаций в 3Ds Max+Corona Renderer
-постобработка изображений в Adobe Photoshop
-компоновка проекта в Adobe Illustrator
Выполнила более 30 дизайн-проектов за последний год.
Опыт работы более 5 лет.
Работа с полиграфией:
-разработка и подготовка дизайн-макетов
(афиши, макеты для социальных сетей, информеры, баннеры)
-работа в рамках фирменного стиля.
Изучала архитектуру в Санкт-Петербургском Государственном Архитектурно-строительном университете (5 лет)
В данный момент изучаю ландшафтную архитектуру в Санкт-Петербургском Лесотехническом университете (4 курс)
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