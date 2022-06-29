mariakontse

Творческий СММ специалист

Я не буду писать о том, какая у меня классная стрессоуствойчивость и какая я продуктивная. Я - хороший человек, имеющий диплом СММ специалиста. Могу найти общий язык с Русским, Эстонцем и Американцем, потому что эти 3 языка живут у меня во рту и не платят аренду. В детстве я мечтала стать журналистом, а мечты должны сбываться не только у Газпрома, поэтому я стала Копирайтером. Ценю юмор, как белый, так и чёрный (Чёрный особенно). У меня есть полуторагодовалый мародёр, который сначала разносил мне внутренние органы, а теперь и всю квартиру. Одним словом, я с радостью поработаю над Вашими соцсетями, напишу вам текстов и сделаю Ваш профиль эстетическим наслаждением. Ведь Я - женщина, специалист, а не "Счастливая жена и мамочка ангелочка".