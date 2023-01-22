marialawyer

Привет, я практикующий юрист в сфере интеллектуальных прав!

Меня зовут Мария, я являюсь юрисконсультом-экспертом по правовому обеспечению распоряжения правами на результаты научно технической деятельности.

Образование:

•бакалавриат и магистратура на стадии защиты диплома (программа подготовки - интеллектуальные права и право новых технологий) - Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

Я помогу вам составить:

договор оказания услуг, в том числе по поддержке пользователей программного обеспечения, сервисного обслуживания и сопровождения в процессе эксплуатации программного обеспечения;

договор подряда, в том числе выполнение работ по внедрению новых технологий/ создание макетов и медиа материалов/ разработка требований, документации;

лицензионный договор, в том числе предоставление права использования программы для ЭВМ (Программного обеспечения) и других результатов интеллектуальной деятельности, например, товарных знаков;

смешанный договор, например, лицензионный договор и договор возмездного оказания услуг, по которому с предоставлением права использования определенного результата, лицензиар (тот, кто предоставляет право) обязуется оказать услуги по сопровождения этого результата в процессе использования лицензиатом (тот, кто приобретает право использования);

договор о служебных результатах интеллектуальной деятельности с работником;

соглашение о конфиденциальности;

договор оказания услуг фотографом, ведущим и иным специалистом с клиентом;