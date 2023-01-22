marialawyer

Меня зовут Мария, я являюсь юрисконсультом-экспертом по правовому обеспечению распоряжения правами на результаты научно технической деятельности.
Образование:
•бакалавриат и магистратура на стадии защиты диплома (программа подготовки - интеллектуальные права и право новых технологий) - Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА).
Я помогу вам составить:
договор оказания услуг, в том числе по поддержке пользователей программного обеспечения, сервисного обслуживания и сопровождения в процессе эксплуатации программного обеспечения;
договор подряда, в том числе выполнение работ по внедрению новых технологий/ создание макетов и медиа материалов/ разработка требований, документации;
лицензионный договор, в том числе предоставление права использования программы для ЭВМ (Программного обеспечения) и других результатов интеллектуальной деятельности, например, товарных знаков;
смешанный договор, например, лицензионный договор и договор возмездного оказания услуг, по которому с предоставлением права использования определенного результата, лицензиар (тот, кто предоставляет право) обязуется оказать услуги по сопровождения этого результата в процессе использования лицензиатом (тот, кто приобретает право использования);
договор о служебных результатах интеллектуальной деятельности с работником;
соглашение о конфиденциальности;
договор оказания услуг фотографом, ведущим и иным специалистом с клиентом;
и другие.