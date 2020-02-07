marianatarova

Креатив и индивидуальный подход — залог продуктивной работы.

Меня зовут Мария и я имею опыт работы в разных сферах: от администратора до копирайтера. Ответственная, щепетильная, креативная и с чувством юмора.Постоянно развиваюсь. Читаю книги (сейчас в процессе чтения — Гай Клакстон «Развитие интуиции») и прохожу различные курсы.Готова к работе с текстами, научными работами, рефератами, конспектами, ответами на вопросы, решениями задач.