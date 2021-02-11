Мария Никитчук marianikitchykmarianikitchyk
22 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Озвучиваю аудио и видеоролики
• Владею русским и украинским языками.
Озвучиваю:
- рекламные и игровые ролики
- деловые, новостные и информационные тексты
- голосовые приветствия
- книги
- презентации
- приложения
- видеоролики
и многое другое.
• Имею всё необходимое для записи: оборудование и навыки для профессиональной записи голоса и его обработки.
• Голос разноплановый на ваше требование
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Поэзия на украинском языке43 просмотра
- Аудиокнига37 просмотров