Озвучиваю аудио и видеоролики

• Владею русским и украинским языками.

Озвучиваю:

- рекламные и игровые ролики

- деловые, новостные и информационные тексты

- голосовые приветствия

- книги

- презентации

- приложения

- видеоролики

и многое другое.

• Имею всё необходимое для записи: оборудование и навыки для профессиональной записи голоса и его обработки.

• Голос разноплановый на ваше требование

Буду рада сотрудничеству!