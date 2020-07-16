mariankavih

Мария Вихарева mariankavihmariankavih
27 летРоссия/Йошкар-Ола
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Настройка рекламной компании
- ФОРМУЛА ТРАФИКА - ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ
В ВАШ БИЗНЕС
ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ РЕЗУЛЬТАТА
- Каталог услуг:
Лидогенерация
Настройка рекламы от 10 000р
Создание сайтов
Ведение сайтов
Ведение групп в ВК
Оформление ВК
Создание страниц в Инстаграмм
Ведение страниц в Инстаграмм
Услуги специалистов
Создание видео
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