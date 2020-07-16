mariankavih

Мария Вихарева mariankavih

 
27 летРоссия/Йошкар-Ола
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Настройка рекламной компании
  • ФОРМУЛА ТРАФИКА - ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ

    ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

    В ВАШ БИЗНЕС

    ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ РЕЗУЛЬТАТА

  • Каталог услуг:

    • Лидогенерация

    Настройка рекламы от 10 000р

    Создание сайтов

    Ведение сайтов

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    Оформление ВК

    Создание страниц в Инстаграмм

    Ведение страниц в Инстаграмм

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