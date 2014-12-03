mariannagrytsenk

Мета:
отримати роботу в галузі суспільних відносин, людських ресурсів, яка дозволить мені використовувати мої вміння працювати з людьми і скористатися моїм знанням англійської мови, а також використовувати свої спеціальні знання і професійний досвід в цій сфері в
повному обсязі.
Закінчена вища освіта (міжнародні відносини, політолог-міжнародник).
Володіння мовами:
Українська – рідна;
Російська – вільно;
Англійська – вільно
Угорська – вивчаю.
Володіння комп'ютером: Word,Excel, Access, Power Point, Outlook Express,Internetю
Маю досвід роботи з письмовими перекладами з української, російської мов на англійську, написання та редагування статтей на різну тематику, наповненню сайта публікаціями.
До роботи ставлюсь відповідально та серйозно, виконую у чітко визначені терміни.