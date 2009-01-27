Іванчук Маріанни Богданівни

Домашня адреса: м. Нікополь,

вул. К.Лібкнехта, 129а/2

Телефон: 47-5-37, код (05662)

Моб.8 066 320 25 37

Дата і місце народження: Дніпропетровська обл.,

18 травня 1983р.

Сімейний стан: одружена

ПОСАДА,НА ЯКУ ПРЕТЕНДУЮ:

Стюардеси морського пасажирського флоту на круїзи

ОСВІТА:

2000-2005 Європейський Університет,економічний факультет;

2005-2008 Одеська Національна Юридична Академія, факультет цивільного права, заочне відділення.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2004р. проходила виробничу практику у банківській установі АКБ «Укрсоцбанк»;

ПРОФЕСІЙНІ МОЖЛИВОСТІ:

За час проходження практики розробила систему обслуговування клієнтів з допомогою комп’ютерної техніки, що у свою чергу дозволяє оперативно обслуговувати корпоративного клієнта банку, навіть можна сказати безперервно.

ІНШІ МОЖЛИВОСТІ:

Вільно володію українською та російською мовами, працюю з комп’ютером на рівні користувача, вмію працювати в компанії.