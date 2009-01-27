Іванчук Маріанни Богданівни
Домашня адреса: м. Нікополь,
вул. К.Лібкнехта, 129а/2
Телефон: 47-5-37, код (05662)
Моб.8 066 320 25 37
Дата і місце народження: Дніпропетровська обл.,
18 травня 1983р.
Сімейний стан: одружена
ПОСАДА,НА ЯКУ ПРЕТЕНДУЮ:
Стюардеси морського пасажирського флоту на круїзи
ОСВІТА:
2000-2005 Європейський Університет,економічний факультет;
2005-2008 Одеська Національна Юридична Академія, факультет цивільного права, заочне відділення.
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2004р. проходила виробничу практику у банківській установі АКБ «Укрсоцбанк»;
ПРОФЕСІЙНІ МОЖЛИВОСТІ:
За час проходження практики розробила систему обслуговування клієнтів з допомогою комп’ютерної техніки, що у свою чергу дозволяє оперативно обслуговувати корпоративного клієнта банку, навіть можна сказати безперервно.
ІНШІ МОЖЛИВОСТІ:
Вільно володію українською та російською мовами, працюю з комп’ютером на рівні користувача, вмію працювати в компанії.