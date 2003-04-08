marianstetskaia

Марьяна marianstetskaia

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
3в1 //Марьяна, которая напишет за тебя рекламный пост/создаст фирменный стиль/поможет в создании сайта.
  • Вы предприниматель, предлагающий свои товары/услуги , мечтающий о том, чтобы о вас узнало как можно больше людей, а так же о дальнейшем процветании бизнеса, но не понимающий как это сделать и с чего начать ? Я помогу. 
  • Может быть вы только начинаете вести бизнес и вам требуется придумать логотип компании/фирменный стиль ?     Я помогу.
  • Возможно вам необходима помощь в создании сайта? Я помогу.
Мне бы искренне хотелось бы стать приоритетом из всех возможных вариантов, потому сейчас расскажу о своих преимуществах :

  • Знаю как преподнести товар разным поколениям
  • Стараюсь учитывать все ваши пожелания, кроме того предлагаю альтернативу
  • Я очень тепло отношусь к своим заказчикам, поддерживаю их во всех начинаниях, потому со мной легко вести диалог.