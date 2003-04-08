marianstetskaia

3в1 //Марьяна, которая напишет за тебя рекламный пост/создаст фирменный стиль/поможет в создании сайта.
- Вы предприниматель, предлагающий свои товары/услуги , мечтающий о том, чтобы о вас узнало как можно больше людей, а так же о дальнейшем процветании бизнеса, но не понимающий как это сделать и с чего начать ? Я помогу.
- Может быть вы только начинаете вести бизнес и вам требуется придумать логотип компании/фирменный стиль ? Я помогу.
- Возможно вам необходима помощь в создании сайта? Я помогу.
- Знаю как преподнести товар разным поколениям
- Стараюсь учитывать все ваши пожелания, кроме того предлагаю альтернативу
- Я очень тепло отношусь к своим заказчикам, поддерживаю их во всех начинаниях, потому со мной легко вести диалог.
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