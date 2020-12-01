Web-Дизайн в Figma

Готова помочь с решением любых задач в сфере веб-дизайна: определение целевой аудитории, анализ конкурентов и предложение "продающих" идей.

Цель моей работы - создание готового продукта, дающего результат.

🎯 Категории дизайна:

· Landing page;

· Интернет магазины;

﻿· Информационные и корпоративные сайты;

﻿· Сайты – портфолио, промо-сайты;

﻿· Адаптивы;

﻿· Баннеры;

﻿· E-mail рассылки

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✔️ Этапы работ:

1. Предоставление полного ТЗ в электронном виде и обсуждение сроков, стоимости и способа оплаты (в случае отсутствия ТЗ, готовлю бриф вместе с заказчиком).

2. Внесение заказчиком предоплаты в размере 30% от суммы заказа (обращайте внимание на размер комиссии за денежный перевод).

3. Создание прототипа на основе ТЗ и утверждение с заказчиком (если применимо).

4. Предоставление на превью выполненной работы на согласование в течение утвержденного срока.

5. Внесение правок и согласование выполненной работы.

6. Перевод остатка денежной суммы за работу.

7. Передача макета в Figma клиенту.

8. Обмен отзывами.

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✏️ Условия работы:

· Предоплата 30% от суммы заказа.

· Все правки вносятся бесплатно (не путать с доработками, когда просят внести что-то, чего не было в согласованном ТЗ).

· Возврат предоплаты в том случае, если мы с вами совсем не сошлись видением на дизайн (так тоже ﻿бывает, на вкус ﻿и цвет у всех фломастеры разные).

· Отвечаю на Ваши вопросы в любое время, когда не сплю.

· Всегда редактирую текст в ходе работы, так как уже наметан глаз.

 Цены:

Присылайте ТЗ, я быстро произведу расчет, и вы получите таблицу с разбивкой по видам работ и их стоимости.

1 час работы = 10$

Способ оплаты: ﻿

· Карта Сбербанка

· Карты Альфа банка ﻿

· Яндекс Деньги

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик

⏳ Сроки выполнения:

· Landing Page и главная страница: 5 дней

· Внутренние страницы: 1-2 в день

· Адаптивы: 2 шт. в день

✉ Контакты

· Telegram: @maria_tep

· Вконтакте: https://vk.com/id1299220

· Skype: по запросу

· e-mail: по запросу

· WhatsApp: по запросу