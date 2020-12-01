Готова помочь с решением любых задач в сфере веб-дизайна: определение целевой аудитории, анализ конкурентов и предложение "продающих" идей.
Цель моей работы - создание готового продукта, дающего результат.
🎯 Категории дизайна:
· Landing page;
· Интернет магазины;
· Информационные и корпоративные сайты;
· Сайты – портфолио, промо-сайты;
· Адаптивы;
· Баннеры;
· E-mail рассылки
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✔️ Этапы работ:
1. Предоставление полного ТЗ в электронном виде и обсуждение сроков, стоимости и способа оплаты (в случае отсутствия ТЗ, готовлю бриф вместе с заказчиком).
2. Внесение заказчиком предоплаты в размере 30% от суммы заказа (обращайте внимание на размер комиссии за денежный перевод).
3. Создание прототипа на основе ТЗ и утверждение с заказчиком (если применимо).
4. Предоставление на превью выполненной работы на согласование в течение утвержденного срока.
5. Внесение правок и согласование выполненной работы.
6. Перевод остатка денежной суммы за работу.
7. Передача макета в Figma клиенту.
8. Обмен отзывами.
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✏️ Условия работы:
· Предоплата 30% от суммы заказа.
· Все правки вносятся бесплатно (не путать с доработками, когда просят внести что-то, чего не было в согласованном ТЗ).
· Возврат предоплаты в том случае, если мы с вами совсем не сошлись видением на дизайн (так тоже бывает, на вкус и цвет у всех фломастеры разные).
· Отвечаю на Ваши вопросы в любое время, когда не сплю.
· Всегда редактирую текст в ходе работы, так как уже наметан глаз.
Цены:
Присылайте ТЗ, я быстро произведу расчет, и вы получите таблицу с разбивкой по видам работ и их стоимости.
1 час работы = 10$
Способ оплаты:
· Карта Сбербанка
· Карты Альфа банка
· Яндекс Деньги
Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик
⏳ Сроки выполнения:
· Landing Page и главная страница: 5 дней
· Внутренние страницы: 1-2 в день
· Адаптивы: 2 шт. в день
✉ Контакты
· Telegram: @maria_tep
· Вконтакте: https://vk.com/id1299220
· Skype: по запросу
· e-mail: по запросу
· WhatsApp: по запросу
Портфолио
- Дэшборд для команды дизайнеров48 просмотров