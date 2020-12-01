mariapetrunina

Мария mariapetrunina

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Web-Дизайн в Figma

Готова помочь с решением любых задач в сфере веб-дизайна: определение целевой аудитории, анализ конкурентов и предложение "продающих" идей.

Цель моей работы - создание готового продукта, дающего результат.

 

🎯  Категории дизайна:

·     Landing page;

·     Интернет магазины;

﻿·     Информационные и корпоративные сайты;

﻿·     Сайты – портфолио, промо-сайты;

﻿·     Адаптивы;

﻿·     Баннеры;

﻿·     E-mail рассылки

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✔️  Этапы работ:

1.   Предоставление полного ТЗ в электронном виде и обсуждение сроков, стоимости и способа оплаты (в случае отсутствия ТЗ, готовлю бриф вместе с заказчиком).

2.   Внесение заказчиком предоплаты в размере 30% от суммы заказа (обращайте внимание на размер комиссии за денежный перевод).

3.   Создание прототипа на основе ТЗ и утверждение с заказчиком (если применимо).

4.   Предоставление на превью выполненной работы на согласование в течение утвержденного срока.

5.   Внесение правок и согласование выполненной работы.

6.   Перевод остатка денежной суммы за работу.

7.   Передача макета в Figma клиенту. 

8.   Обмен отзывами.

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✏️  Условия работы:

·   Предоплата 30% от суммы заказа.

·   Все правки вносятся бесплатно (не путать с доработками, когда просят внести что-то, чего не было в согласованном ТЗ).

·   Возврат предоплаты в том случае, если мы с вами совсем не сошлись видением на дизайн (так тоже ﻿бывает, на вкус ﻿и цвет у всех фломастеры разные).

·   Отвечаю на Ваши вопросы в любое время, когда не сплю. 

·   Всегда редактирую текст в ходе работы, так как уже наметан глаз.

   

  Цены:

Присылайте ТЗ, я быстро произведу расчет, и вы получите таблицу с разбивкой по видам работ и их стоимости.

1 час работы = 10$

Способ оплаты:          ﻿   

·     Карта Сбербанка

·     Карты Альфа банка ﻿

·     Яндекс Деньги

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик 

   

⏳  Сроки выполнения:

·     Landing Page и главная страница: 5 дней

·     Внутренние страницы: 1-2 в день

·     Адаптивы: 2 шт. в день

   

✉  Контакты

·     Telegram: @maria_tep

·     Вконтакте: https://vk.com/id1299220

·     Skype: по запросу

·     e-mail: по запросу

·     WhatsApp: по запросу

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