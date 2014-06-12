Профессиональный переводчик (английский, испанский, немецкий)

Устный (последовательный, синхронный) и письменный переводчик (испанский, английский, немецкий язык). Широкий опыт работы на конференциях, встречах, сопровождение зарубежных делегаций и коллективов. Перевод документации, маркетинговых планов, веб-сайтов.

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова (специальность "перевод и переводоведение"), ряд стажировок в Испании.

Ответственно и кропотливо отношусь к процессу перевода, адаптируюсь под любые цели и задачи заказчика и даю гарантию отличного качества выполняемой мной работы