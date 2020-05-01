mariashuplyak

Копирайтинг, рерайтинг, продающие тексты, перевод немецкого!
Меня зовут Мария и я начинающий фрилансер!
• Творческий человек, у которого всегда полно идей.
• К работе отношусь ответственно, глубоко вникаю в дело.
• Ничего не делаю под копирку. К каждому проекту уникальный подход.
• Коммуникабельна и легко учусь.
• Сумею воплотить любые ваши желания в реальность.
Что я вам предлагаю:
▪ услуги копирайтера, рерайтера
▪перевод с русского на немецкий и наоборот (письменно и устно)
▪ лендинг сайтов
▪ самое главное: я даю вам гарантию о качестве работы
Буду рада нашей с вами работе!
Связаться со мной:
+375445545375 - telegram, whatsapp, viber
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