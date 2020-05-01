mariashuplyak

Копирайтинг, рерайтинг, продающие тексты, перевод немецкого!

Меня зовут Мария и я начинающий фрилансер!

• Творческий человек, у которого всегда полно идей.

• К работе отношусь ответственно, глубоко вникаю в дело.

• Ничего не делаю под копирку. К каждому проекту уникальный подход.

• Коммуникабельна и легко учусь.

• Сумею воплотить любые ваши желания в реальность.

Что я вам предлагаю:

▪ услуги копирайтера, рерайтера

▪перевод с русского на немецкий и наоборот (письменно и устно)

▪ лендинг сайтов

▪ самое главное: я даю вам гарантию о качестве работы

Буду рада нашей с вами работе!

Связаться со мной:

[email protected]

+375445545375 - telegram, whatsapp, viber