Качественные переводы с русского языка на английский и с английского на русский

Дипломированный переводчик с опытом работы более 20 лет.

Только ручной перевод!

Области перевода: экономика и бизнес, налоги и бухгалтерский учет, юриспруденция, технологии, нефть и газ, технический перевод, тексты общей тематики.

Гарантирую качество, ответственный подход к работе и выполнение заказа в срок.

Стоимость услуг - $ 3/1000 знаков без пробелов.

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