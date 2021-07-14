Качественные переводы с русского языка на английский и с английского на русский
Дипломированный переводчик с опытом работы более 20 лет.
Только ручной перевод!
Области перевода: экономика и бизнес, налоги и бухгалтерский учет, юриспруденция, технологии, нефть и газ, технический перевод, тексты общей тематики.
Гарантирую качество, ответственный подход к работе и выполнение заказа в срок.
Стоимость услуг - $ 3/1000 знаков без пробелов.
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Портфолио
- Технический перевод (нефть и газ)67 просмотров
- Перевод аудиторского отчета74 просмотра