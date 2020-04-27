mariatumanova

Я выпускница Санкт-Петербургского аграрного государственного университета, имею навыки написания учебных и публицистических статей

В настоящий момент учусь в магистратуре по направлению фитосанитарный контроль, готова к работе с материалами на тему садоводства, защиты растений от фитопатогенных микро- и макроорганизмов. Могу написать для вас статьи по следующим направлениям: биологическая и химическая защита растений, почвенно-ландшафтное проектирование, охрана и рациональное использование почв, составление севооборотов, инновационные направления в земледелии. Если необходимы материалы на более общие темы, имею знания в области ботаники, генетики, физиологии растений, фитопатологии и энтомологии. Для уточнения темы Вы можете связаться со мной лично, чтобы понять смогу ли я Вам помочь.