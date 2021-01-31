mariavelichko420

Мария mariavelichko420mariavelichko420
23 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создание рекламных и презентационных текстов; написание статей и отзывов; редактирование и проверка текста.
Здравствуйте!
Меня зовут Мария. Я смогу помочь Вам в создании рекламных и презентационных текстов; написании необходимых статей и отзывов на различного ассортимента продукты. Также занимаюсь редактированием и проверкой текста.
Грамотная письменная речь - это моё главное преимущество.
Стараюсь выполнять всё быстро и, самое главное, качественно.
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