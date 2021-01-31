mariavelichko420

Создание рекламных и презентационных текстов; написание статей и отзывов; редактирование и проверка текста.

Здравствуйте!

Меня зовут Мария. Я смогу помочь Вам в создании рекламных и презентационных текстов; написании необходимых статей и отзывов на различного ассортимента продукты. Также занимаюсь редактированием и проверкой текста.

Грамотная письменная речь - это моё главное преимущество.

Стараюсь выполнять всё быстро и, самое главное, качественно.