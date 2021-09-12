maribondareva24

Редактор, копирайтер. Пишу в инфостиле в разумных пределах, ориентируюсь на полезное действие, решаю задачи клиентов текстом

Портфолио: maribondareva.site

Я ориентируюсь на пользу клиента (как заказчика, так и читателя), стараюсь писать так, чтобы было понятно — в том числе, чего ждать. Не боюсь задавать вопросы, если не понимаю: мне кажется, лучше спросить, чем не спросить и написать хуже. Умею чинить логику и причинно-следственные связи. Вместо навязывания покупки и убеждения просто показываю, как продукт решит проблему клиента. Осознаю цену своего и чужого времени, поэтому не теряюсь в дедлайнах, а если случается форс-мажор — предупреждаю заранее и предлагаю варианты, как выйти из ситуации.

Рассматриваю как проекты, так и постоянное сотрудничество. Работаю через биржу или по договору с самозанятым.

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