maribondareva24

Мария Бондарева maribondareva24maribondareva24
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Редактор, копирайтер. Пишу в инфостиле в разумных пределах, ориентируюсь на полезное действие, решаю задачи клиентов текстом
Портфолио: maribondareva.site
Я ориентируюсь на пользу клиента (как заказчика, так и читателя), стараюсь писать так, чтобы было понятно — в том числе, чего ждать. Не боюсь задавать вопросы, если не понимаю: мне кажется, лучше спросить, чем не спросить и написать хуже. Умею чинить логику и причинно-следственные связи. Вместо навязывания покупки и убеждения просто показываю, как продукт решит проблему клиента. Осознаю цену своего и чужого времени, поэтому не теряюсь в дедлайнах, а если случается форс-мажор — предупреждаю заранее и предлагаю варианты, как выйти из ситуации.
Рассматриваю как проекты, так и постоянное сотрудничество. Работаю через биржу или по договору с самозанятым.
Курсы:
- «Текст и деньги»
- «Сильный текст в соцсетях»
- рассылка «Сильный текст»
- «Как войти в профессию копирайтера и редактора»
- «Работа с клиентом»
- курс о фактуре «71 194 38»
- «Информационный стиль» (М. Ильяхов)
- «Типографика и вёрстка» (А. Горбунов)
- «Уступите место драме» (Л. Сарычева)
- «Ясно, понятно» (М. Ильяхов)
- «Пользовательский интерфейс» (И. Бирман)
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