На фото ребеночка необходимо добавить (дорисовать или наложить) флаг Украины на одну щечку и флаг Чили на другую щечку. Так как будто у ребенка краской нарисованы эти флаги на щечках. Как тут: http://joxi.ru/p274yYZc0JRXJA