maribor

Мария maribor

 
38 летЧили/Вальпараисо
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров
gitt
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
$15
10 баллов
6 лет назад
Выполнить настройки для контактной формы на сайт на вордпресс
Было приятно работать с Татьяной. Оперативно отвечала на сообщения, не было сложностей в общении. Моментально оплатила, без задержек. С удовольствием готов сотрудничать еще.
Сергей справился с задачей, с которой почему-то не могли справится два предыдущих исполнителя. Сделал все очень качественно и оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
PHOTOSHOP
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Добавить элементы на фото
Мария приятный и легкий в общении человек. Постановка задачи понятная и оплата мгновенная. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за неожиданный сюрприз!
Отличная работа. Выполнено молниеносно и очень качественно! Рекомендую Анну, как профессионала своего дела.
Ответный отзыв
pasicnjuk_lena
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Написать пост для фейсбука на тему родов заграницей
Интересная задача. Было приятно поработать.
Скорость выполнения молниеносная! Качество на высоком уровне, все пожелания и правки учтены. Рекомендую Елену, как ответственного исполнителя.
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A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Разработать логотип для кухонного инструмента
Спасибо за очередной заказ, всё снова очень подробно в ТЗ, оперативно при оплате и всегда на связи)
Снова отличная работа. Алексей учел все требования и предложил несколько вариантов на выбор. Очень довольны сотрудничеством!
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A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Дизайн коробки
Подробное ТЗ, отличное понимание желаемого, своевременная оплата и полное отсутствие правок, идеальный заказчик) Спасибо за работу, буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Благодарна Алексею за ответственный подход к заказу и отличное исполнение. Все вовремя и на уровне ожиданий. Рекомендую!!!
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