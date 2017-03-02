Для компании, которая занимается организацией родов заграницей, необходимо разработать дизайн-шаблон для презентации power point и дизайн бланка. Есть только название и лого. Подробное ТЗ предоставим или заполним Ваше. Сроки и стоимость имеют значение. Оплату можем ...
- Фирменный стиль13 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте вордпресc имеется 3 контактные формы, но ни с одной из них не приходят емейл уведомления администраторам сайта, а отправителю после отправки формы выдает ошибку. Необходимо выполнить настройки сайта таким образом, чтобы уведомления о ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
На фото ребеночка необходимо добавить (дорисовать или наложить) флаг Украины на одну щечку и флаг Чили на другую щечку. Так как будто у ребенка краской нарисованы эти флаги на щечках. Как тут: http://joxi.ru/p274yYZc0JRXJAОбработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Мы предоставляем услуги по организации родов в Чили с целью получения гражданства для ребенка. Для нашей страницы в фейсбуке необходимо написать пост о преимуществах родов в Чили. Этот пост будет продвигаться при помощи платной рекламы, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
В одном стиле необходимо разработать: 1. макет визитки 2. дизайн типовой презентации 4. дизайн типовойго е-мейла Аудитория женская/мамская. Подробное ТЗ предоставим. Сроки и стоимость имеют значение.Дизайн продукции9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать логотип согласно ТЗ. Товар для американского рынка. Сроки и стоимость имеют значение.Завершен6 лет назад
Разработать дизайн коробки для кухонного инструмента согласно ТЗ и макета. СРок и стоимость имеют значение.Завершен7 лет назад
- $20
Имеем незаконченный дизайн рюкзака. Необходимо внести изменения согласно ТЗ, в частности добавить и прорисовать одно отделение и поменять местами некоторые элементы. Стоимость и сроки имеют значение.Завершен7 лет назад
- $5
Необходимо доработать логотип для бренда детских товаров, а именно просто стилистически изобразить то, что я скажу плюс поменять цвета в подписи. Цена и сроки имеют значениеЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать дизайн с выполнить верстку буклета 6*10 см, 12 страниц включая обложку. Тематика - мыло ручной работы. Срок и цена имеют значение.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $8
Необходимо сделать простой рекламный флаер для детского товара. Фото, тексты и пожелания по композиции предоставляю. Сроки и стоимость имеют значение.Завершен7 лет назад
Очень срочно нужен логотип для сайта. Подробное ТЗ предоставляю. Сроки и стоимость имеют значение.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать простой лаконичный дизайн коробки для детского товара. Реально очень простое задание. Ищу исполнителя, готового выполнить эту работу быстро и за символическую плату в обмен на рекламу его услуг в целевой группе в фейсбуке. ...Завершен7 лет назад
- $6
Есть 2 фотографии однотонных детских бусиков. Из них в фотошопе надо сделать 6 фотографий, но разноцветных бусиков. Образцы новых цветов даю. Срок - 3 дня. Оплата на карту ПБ.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $35
Разработка логотипа для бренда женских сумок на основании имеющихся пожеланий.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт8 лет назад
Разработка логотипа для детских переносок типа "слинг". Пожелания по стилю и цветам будут предоставлены после подтверждения заказа :-)Завершен8 лет назад
- $70
Для сайта агентства переводов необходимо сделать/нарисовать 2 раздела в стиле инфографики, по 3 картинки в каждом разделе, в соответствии с предоставленным текстом.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
СРОЧНО необходимо написать 5 отзывов о работе бюро переводов, по 150-200 знаков каждый (приблизительно). Лаконично, правдоподобно и чтобы читатель плакал. Оплата на карту Привата. Работа должна быть готова 8 января. Информацию об агентстве предоставлю.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать логотип и дизайн упаковки. Продукт - маска для лица, тип упаковки - тюбик. Сроки и цена имеют значение. Оплата на карту Привата или PayPal.Завершен8 лет назад