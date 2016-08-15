marie_gladkikh

Перевод текстов и статей различной тематики, языки - английский, немецкий.

Образование

2012-2016 гг. Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

Факультет международных отношений (профильное изучение английского и немецкого языков), диплом бакалавра.

Дополнительно

Есть опыт работы репетитором по английскому языку.

Принимала участие в международной образовательной конференции QS WORLDWIDE, где в мои обязанности входило общение с иностранными гостями на английском языке.

Знание языков

Английский - upper intermediate (продвинутый)

Немецкий - B1 (средний)