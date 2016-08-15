marie_gladkikh

Перевод текстов и статей различной тематики, языки - английский, немецкий.
Образование
2012-2016 гг. Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского
Факультет международных отношений (профильное изучение английского и немецкого языков), диплом бакалавра.
Дополнительно
Есть опыт работы репетитором по английскому языку.
Принимала участие в международной образовательной конференции QS WORLDWIDE, где в мои обязанности входило общение с иностранными гостями на английском языке.
Знание языков
Английский - upper intermediate (продвинутый)
Немецкий - B1 (средний)
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