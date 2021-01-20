marigumnovaa

Видеомонтаж

Final Face_promoЗдравствуйте, меня зовут Мария Игумнова.

Выполняю все и с точностью, понимаю заказчика с полуслова, в теме сегодняшней индустрии, поэтому сделаю со вкусом. Работаю в Final Cut Pro уже 7 лет, вела канал на ютубе (20000подписчиков), есть свой фильм (срежиссировала, работа оператором, монтажером, сценаристом), умею все, работа на удаленке -монтаж), также выезжаю поснимать.

Инстаграм видео (творческая работа) https://www.instagram.com/p/CH8pp34Bt65/

И мой первый полнометражный фильм: https://vimeo.com/452811251

Сейчас учусь в институте на режиссера игрового кино, поэтому про качество и глубину драматургии не волнуйтесь.

Если вам интересно, то вот мои контакты - 89151003499

Прайс будем обсуждать позже после того, как учтем все нюансов. Спасибо, всего наилучшего.