marii12051986

соц.сети; ФОТО-ВИДЕО-КОНТЕНТ

Ищу предпринимателей с товарами или услугами, которым бесплатно упакую инстаграм, группу Вк, фейсбук и приведу клиентов, для наработки опыта, отзыва и создания кейса.Я сейчас обучаюсь интернет-маркетингу на курсе interraМне нужно учиться на реальном проекте. Весь процесс подготовки будет занимать 2 месяца. Начнем активную работу в вашем аккаунте !!!!Интересно поработать с теми, у кого еще нет или мало продаж из инстаграм, Вк, фейсбук. Если совсем нет аккаунта - тоже подходит.