marii_osmakova

Копирайтер, рерайтер, помощник руководителя

Есть желание практиковаться в сфере написания текста, его редактирования, структурирования;

- создание рассылки;

- составление фото-контента и ведение профиля сайта или страниц соцсетей;

- перевод текста из печатного вида в электронный;

- создание гугл-таблиц и форм для опросов и т.п.

Навыки: стремление к получению новых навыков и знаний, хорошее знание украинского и русского, базовый уровень английского, ответственная; базовый уровень пользования Excel, Word, Canva, Tilda, PowerPoint, PulsMe, Google-таблицы и формы.