marii_osmakova

Копирайтер, рерайтер, помощник руководителя
Есть желание практиковаться в сфере написания текста, его редактирования, структурирования;
- создание рассылки;
- составление фото-контента и ведение профиля сайта или страниц соцсетей;
- перевод текста из печатного вида в электронный;
- создание гугл-таблиц и форм для опросов и т.п.
Навыки: стремление к получению новых навыков и знаний, хорошее знание украинского и русского, базовый уровень английского, ответственная; базовый уровень пользования Excel, Word, Canva, Tilda, PowerPoint, PulsMe, Google-таблицы и формы.