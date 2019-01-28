mariiaboriskina

Редактирую тексты любой тематики и уровня сложности. Качественное и своевременное выполнение работы
Набор текстов с отсканированных и рукописных источников, редактирование и корректировка текста.
Редактирую и корректирую русские тексты на предмет наличия грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.
Гарантирую качественное и своевременное выполнение работы.
Перепечатаю текст с любого исходника.
Высокая скорость набора текста. Грамотность. Отличное знание MS OFFICE.
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