mariiaboriskina

Редактирую тексты любой тематики и уровня сложности. Качественное и своевременное выполнение работы

Набор текстов с отсканированных и рукописных источников, редактирование и корректировка текста.

Редактирую и корректирую русские тексты на предмет наличия грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.

Гарантирую качественное и своевременное выполнение работы.

Перепечатаю текст с любого исходника.

Высокая скорость набора текста. Грамотность. Отличное знание MS OFFICE.