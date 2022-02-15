3D визуализация
3д-визуализатор
Украина, г. Николаев
21 год
Занимаюсь 3д-визуализацией интерьеров. Буду рада поработать с интересными проектами.
Владение программами:
- Autodesk 3ds Max + V-Ray/Corona
- Adobe Photoshop
- Corel Draw
- AutoCAD (начинающий уровень)
- НКИ (Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова)
Высшее, с 2017 по 2021 (4 года)
- Cертификат об окончании курса «3D-визуализации» от авторизованного центра Autodesk.
Портфолио
- Рождественская гостиная9 просмотров
- Дизайн и визуализация санузла10 просмотров
- Дизайн и визуализация спальни12 просмотров
- Дизайн и визуализация гостиной8 просмотров
- Визуализация кухни8 просмотров
- Визуализация кухни17 просмотров
- Визуализация санузла15 просмотров
- Дизайн-проект интерьера дома на воде19 просмотров
- Интерьер детской комнаты17 просмотров
- 3д визуализация интерьера26 просмотров
- Дизайн-проект и 3д визуализация интерьера кафе24 просмотра
- Визуализация интерьера по референсам22 просмотра