mariiadunduk

Мария Дундук mariiadunduk

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
3D визуализация

3д-визуализатор

Украина, г. Николаев

21 год

Занимаюсь 3д-визуализацией интерьеров. Буду рада поработать с интересными проектами.

Владение программами:

  • Autodesk 3ds Max + V-Ray/Corona
  • Adobe Photoshop
  • Corel Draw
  • AutoCAD (начинающий уровень)
Образование:

  • НКИ (Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова)
Дизайн

Высшее, с 2017 по 2021 (4 года)

  • Cертификат об окончании курса «3D-визуализации» от авторизованного центра Autodesk.
Стоимость интерьерной визуализации - от 5$ за м²

Портфолио