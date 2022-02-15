3D визуализация

3д-визуализатор

Украина, г. Николаев

21 год

Занимаюсь 3д-визуализацией интерьеров. Буду рада поработать с интересными проектами.

Владение программами:

Autodesk 3ds Max + V-Ray/Corona

Adobe Photoshop

Corel Draw

AutoCAD (начинающий уровень)

Образование:

НКИ (Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова)

Дизайн

Высшее, с 2017 по 2021 (4 года)

Cертификат об окончании курса «3D-визуализации» от авторизованного центра Autodesk.

Стоимость интерьерной визуализации - от 5$ за м²