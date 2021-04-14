Дизайн упаковки, полиграфии, web-дизайн
Здравствуйте.
Меня зовут Мария. Специализируюсь на дизайне полиграфии и упаковки товаров, но и web-дизайн мне не чужд)
Работаю в программах Illustrator, Photoshop, Figma
К задачам подхожу креативно, дедлайны соблюдаю.
Буду рада сотрудничеству
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