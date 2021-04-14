Дизайн упаковки, полиграфии, web-дизайн

Здравствуйте.

Меня зовут Мария. Специализируюсь на дизайне полиграфии и упаковки товаров, но и web-дизайн мне не чужд)

Работаю в программах Illustrator, Photoshop, Figma

К задачам подхожу креативно, дедлайны соблюдаю.

Буду рада сотрудничеству