mariianezh

Мария mariianezh

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн упаковки, полиграфии, web-дизайн

Здравствуйте.

Меня зовут Мария. Специализируюсь на дизайне полиграфии и упаковки товаров, но и web-дизайн мне не чужд)

Работаю в программах Illustrator, Photoshop, Figma

К задачам подхожу креативно, дедлайны соблюдаю.

Буду рада сотрудничеству

Figma