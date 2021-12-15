Меня зовут Марина. Живу в прекрасном городе Санкт-Петербург.
Я начинающий менеджер маркетплейс wildberries и OZON.
Готова стать вашим личным помощником
Выполню как разово, так и на постоянной основе услуги:
- Создание личного кабинета поставщика на маркетплейс wildberries и OZON.
-Заведение спецификаций, новых карточек товара ( название, описание,характеристики),
-Присвоение уникальных баркодов, а так же загрузка фотографий и видео.
-Помогу сделать инфографику на фото в карточке.
-Редактирование уже имеющихся карточек товара для увеличения продаж, с использованием ключевых слов.
-Работа с рекомендациями в карточках товара.
-Ежедневная работа с отзывами и вопросами покупателей.
-Формирование поставки, оформление поставки, генерация штрихкодов коробов и привязка кодов к коробкам. Упаковочные листы и шк на короба.
-Заказ пропусков.
Моя цель найти постоянных поставщиков для ведения бизнеса на маркетплейсах.
Свою работу выполняю качественно и в срок!!!!