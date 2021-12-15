Менеджер по маркетплейсам Wildberries и OZON

Меня зовут Марина. Живу в прекрасном городе Санкт-Петербург.

Я начинающий менеджер маркетплейс wildberries и OZON.

Готова стать вашим личным помощником

Выполню как разово, так и на постоянной основе услуги:

- Создание личного кабинета поставщика на маркетплейс wildberries и OZON.

-Заведение спецификаций, новых карточек товара ( название, описание,характеристики),

-Присвоение уникальных баркодов, а так же загрузка фотографий и видео.

-Помогу сделать инфографику на фото в карточке.

-Редактирование уже имеющихся карточек товара для увеличения продаж, с использованием ключевых слов.

-Работа с рекомендациями в карточках товара.

-Ежедневная работа с отзывами и вопросами покупателей.

-Формирование поставки, оформление поставки, генерация штрихкодов коробов и привязка кодов к коробкам. Упаковочные листы и шк на короба.

-Заказ пропусков.

Моя цель найти постоянных поставщиков для ведения бизнеса на маркетплейсах.

Свою работу выполняю качественно и в срок!!!!