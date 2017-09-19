Здравствуйте!

Меня зовут Марина, я web-дизайнер.

Рада сотрудничеству и помогу воплотить в реальность Ваш проект.

Моя задача сделать так, чтобы Ваш сайт приносил Вам прибыль.

Поэтому для меня сайт - это прежде всего маркетинговый продукт,

которым удобно пользоваться, который привлекает внимание посетителей

и побуждает их совершить нужное действие.

Мои навыки:

- Веб-дизайн

- Прототипирование (Photoshop)

- Адаптивный дизайн

- UI/UX

Мои специализации:

- Landing page

- Промо-сайт

- Блог

- Интернет магазин

- Сайт-визитка

- Корпоративный сайт

О себе: Опыт дизайна (не фриланс) 3 года. С энтузиазмом берусь за работу

и стремлюсь выполнить на отлично, ответственна, отзывчива,

всегда на связи, дорожу Вашим и своим временем.

Основная причина, по которой я стала веб-дизайнером – это желание постоянного роста и развития.