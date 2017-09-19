Здравствуйте!
Меня зовут Марина, я web-дизайнер.
Рада сотрудничеству и помогу воплотить в реальность Ваш проект.
Моя задача сделать так, чтобы Ваш сайт приносил Вам прибыль.
Поэтому для меня сайт - это прежде всего маркетинговый продукт,
которым удобно пользоваться, который привлекает внимание посетителей
и побуждает их совершить нужное действие.
Мои навыки:
- Веб-дизайн
- Прототипирование (Photoshop)
- Адаптивный дизайн
- UI/UX
Мои специализации:
- Landing page
- Промо-сайт
- Блог
- Интернет магазин
- Сайт-визитка
- Корпоративный сайт
О себе: Опыт дизайна (не фриланс) 3 года. С энтузиазмом берусь за работу
и стремлюсь выполнить на отлично, ответственна, отзывчива,
всегда на связи, дорожу Вашим и своим временем.
Основная причина, по которой я стала веб-дизайнером – это желание постоянного роста и развития.