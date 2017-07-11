Графический Дизайнер

Должность: Графический Дизайнер

Создание эскизов от руки, надписи, фон, ретушь (обработка фотографий), устранение дефектов (кожа, лишний вес), видео и фото презентации, разработка каталогов, логотипов, создание печатных рекламный материалов (листовки, коллажи, баннеры, визитки, постеры, плакаты, календари, тетради, фирменные бланки, поздравительные открытки, дизайн сертификатов студентам выпускникам и прочее).

Работа с программами: Corel Draw‚ Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator.

Легко нахожу общий язык с клиентами и понимаю их интересы. Стремлюсь к совершенству в результате работы. Высокий уровень ответственности.