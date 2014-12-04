maril1309

Марина maril1309

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Письменные переводы - качественно и в срок!

Личные данные﻿

Ф.И.О.                                 Ильницкая Марина Владимировна

Год рождения                   1982 г.

Пол                                      Женский

Гражданство                     России

Город                                  Россия, Москва

Контактная информация  

Моб. телефон: +79055289529

E-mail: [email protected][email protected];

ICQ: 410497309

Skype: maril-1309

Основная информация 

Общий стаж более 3 лет

Количество свободных часов в день - 5-8 ч

Возможность работы в выходные дни - да

Языковая пара - EN-RU-EN

Стоимость работы - 250 - 300 руб. 1800 зн. без пробелов

Образование

2002-2007 

Наименование учебного заведения - Приднестровский Государственный университет имени Т.Г. Шевченко 

Форма обучения - Дневная (очная) 

Факультет - инженерно-педагогический 

Специальность - иностранный язык (англ.) с дополнительной специальностью «иностранный язык (нем.)» 

2011–2012

Наименование учебного заведения - Московский институт лингвистики

Форма обучения - Очно-заочная

Факультет - иностранных языков

Специальность - переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Опыт работы 

Июль 2013 – Сентябрь 2014

L’Oreal

Производство косметики

Переводчик/ Ассистент директора завода

Письменный и устный перевод различной документации, совещаний и др., сопровождение иностранных партнеров

Февр. 2013 – июль 2013

ООО "НЛМК-Калуга" (ранее ЗАО "Калужский научно-производственный электрометаллургический завод")

Металлургия, производство стали

Переводчик

Письменный и устный перевод различной документации, совещаний и др., сопровождение иностранных партнеров

2009 - наст. вр.

Переводческая деятельность

Перевод

Внештатный переводчик

Письменный перевод различной литературы и документации

Дополнительная информация 

Английский язык - свободно

Немецкий язык - разговорный

Украинский язык - разговорный

Знания ПК    

Уверенный пользователь основных программ:  Word, Excel, Outlook, Internet Explorer, ABBYY Fine Reader, TRADOS, memoQ, Wordfast, оргтехники и др.

Личные качества  

Ответственная, трудолюбивая, коммуникабельная, серьезная, целеустремленная, приятной

внешности, самокритична, легкообучаема, умею работать в команде, привержена

своей работе.

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