Личные данные
Ф.И.О. Ильницкая Марина Владимировна
Год рождения 1982 г.
Пол Женский
Гражданство России
Город Россия, Москва
Контактная информация
Моб. телефон: +79055289529
E-mail: [email protected], [email protected];
ICQ: 410497309
Skype: maril-1309
Основная информация
Общий стаж более 3 лет
Количество свободных часов в день - 5-8 ч
Возможность работы в выходные дни - да
Языковая пара - EN-RU-EN
Стоимость работы - 250 - 300 руб. 1800 зн. без пробелов
Образование
2002-2007
Наименование учебного заведения - Приднестровский Государственный университет имени Т.Г. Шевченко
Форма обучения - Дневная (очная)
Факультет - инженерно-педагогический
Специальность - иностранный язык (англ.) с дополнительной специальностью «иностранный язык (нем.)»
2011–2012
Наименование учебного заведения - Московский институт лингвистики
Форма обучения - Очно-заочная
Факультет - иностранных языков
Специальность - переводчик в сфере профессиональной коммуникации
Опыт работы
Июль 2013 – Сентябрь 2014
L’Oreal
Производство косметики
Переводчик/ Ассистент директора завода
Письменный и устный перевод различной документации, совещаний и др., сопровождение иностранных партнеров
Февр. 2013 – июль 2013
ООО "НЛМК-Калуга" (ранее ЗАО "Калужский научно-производственный электрометаллургический завод")
Металлургия, производство стали
Переводчик
Письменный и устный перевод различной документации, совещаний и др., сопровождение иностранных партнеров
2009 - наст. вр.
Переводческая деятельность
Перевод
Внештатный переводчик
Письменный перевод различной литературы и документации
Дополнительная информация
Английский язык - свободно
Немецкий язык - разговорный
Украинский язык - разговорный
Знания ПК
Уверенный пользователь основных программ: Word, Excel, Outlook, Internet Explorer, ABBYY Fine Reader, TRADOS, memoQ, Wordfast, оргтехники и др.
Личные качества
Ответственная, трудолюбивая, коммуникабельная, серьезная, целеустремленная, приятной
внешности, самокритична, легкообучаема, умею работать в команде, привержена
своей работе.