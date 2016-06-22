Журналист, редактор, фотограф

Многолетний опыт работы в должности выпускающего редактора (фактически, главного редактора), корреспондента и фотографа, редактора и корректора.Обязанности: сбор информации, работа с источниками информации, написание статей в разных жанрах, редактирование своих и чужих материалов; верстка, редактирование и корректура номеров; подготовка номера к выпуску, вычитка макета.

Вместе с тем - реализация проектов. Создание фильмов и видеороликов на заказ: идея, сценарий, режиссура, съемка, монтаж.В общей сложности написано более 200 материалов разных жанров, опубликованных в разных СМИ; выпущено более 150 номеров районных и городских газет (прошедших, кроме прочего, редактуру и вычитку); обработано около 500 Гб фотографий. Создано несколько видеороликов.Также имеется навык работы педагогом с детьми 10-17 лет.